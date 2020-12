Nel match di centro classifica con entrambe le squadre appaiate al medesimo punteggio, il Benevento batte 2-0 a domicilio l'Udinese balzando a quota 18. Per la formazione di Filippo Inzaghi, in forma smagliante, un gol per tempo, al 9' con Caprari e al 77' col solito terzino-goleador Letizia. Friulani che restano, così, a quota 15. I sanniti, invece, cominciano a sognare.

59' - PUSSETTO IN APPOGGIO AEREO PER RODRIGO BECÃO! Rovesciata del difensore brasiliano di poco alta sugli sviluppi di una punizione calciata dalla sinistra da De Paul!

Caprari. Gol e assist per una prova dagli altissimi standard di qualità: un colpo da biliardo dietro l'altro per l'ex Parma e Sampdoria.

PROMOSSO - Letizia. Terzo gol in campionato per il terzino-goleador che non smette mai di stupire. Un autentico asso nella manica per Pippo Inzaghi.