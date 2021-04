Udinese-Cagliari, match valido per la 32esima giornata di Serie A, andato in scena alla Dacia Arena, si è concluso col punteggio di 0-1 in favore dei Sardi. Un match dalla doppia faccia: il primo tempo si è disputato su ritmi blandi; le uniche due emozioni arrivano dalla sponda sarda, con un palo di Pavoletti e un gol annullato a Joao Pedro. In avvio di ripresa, è sempre il n. 10 brasiliano che insacca dal dischetto, dopo il tocco di braccio di Molina. Sul finale, i friulani sfiorano il pareggio con la traversa di Nestorovski. Una vittoria cruciale per la squadra di Semplici, che complici le frenate di Torino e Benevento, si ritrova a – 3 dalla salvezza.

Tabellino

UDINESE-CAGLIARI 0-1

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck (79’ Braaf); Molina, Pereyra (86’ Llorente), Walace, Arslan, Stryger Larsen (86’ Ouwejan); Forestieri (60’ Nestorovski), Okaka. All. Gotti

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (87’ Zappa), Nainggolan, Deiola (78’ Duncan), Asamoah; Joao Pedro (78’ Simeone), Pavoletti (90’ Rugani). All. Semplici

Arbitro: Marco Guida.

Gol: 55’ rig. Joao Pedro (C)

Assist: /

Ammoniti: Pavoletti (C), Nainggolan (C)

La cronaca in 9 momenti chiave

5’ - PALO CLAMOROSO DI PAVOLETTI! Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Deiola prova un tiro rasoterra da posizione defilata: Pavoletti corregge il suo tiro, piazzando la zampata; la sua deviazione si stampa sul palo.

26’ - ARSLAN IMPEGNA VICARIO! Serpentina efficace del centrocampista bianconero, che evita due avversari e prova a piazzare una conclusione potente. Reattivo Vicario, che respinge.

36’ - NAINGGOLAN SI MANGIA IL GOL DEL VANTAGGIO! Intelligente giocata di carboni, che innesca il belga sulla trequarti di campo. Nainggolan può puntare e bruciare Bonifazi in 1 contro 1, aprendosi un varco su Musso. La conclusione è troppo angolata e si spegne sul fondo.

37’ – JOAO PEDRO INSACCA, CHE MAGIA! Nainggolan lo serve in area di rigore: il brasiliano effettua un aggancio difficile, poi sombrero su Bonifazi, e insacca facile solo contro Musso! MA ATTENZIONE: Guida va al VAR. Si valuta un contatto tra Marin e Forestieri, che ha dato il via all'azione del gol.

39’ - GOL ANNULLATO! Guida valuta falloso l'intervento di Marin.

54’ - GUIDA VIENE RICHIAMATO DALLA SALA VAR. In area dell'Udinese, su cross di Marin, Carboni colpisce di testa. Molina nel saltare, allarga le braccia e colpisce il pallone.

54’ - SARA' CALCIO DI RIGORE! Guida valuta irregolare il tocco col braccio di Molina, che era girato di spalle in fase di elevazione.

55’ - GOL! 0-1 CAGLIARI, JOAO PEDRO CONCRETIZZA SU RIGORE. Botta rasoterra e angolata, Musso tocca ma non para.

65’ - NESTOROVSKI COLPISCE LA TRAVERSA! Sfortunato il nuovo entrato, che di testa sfiora il pareggio!

MVP

JOAO PEDRO: si riscatta dalla prestazione anonima di questo weekend contro il Parma, rendendosi saliente in due occasioni: il suo primo gol - frutto di un sombrero elegante - viene annullato da Guida, per fallo precedente di Marin. Poi trova la freddezza necessaria per insaccare dal dischetto e far sognare i suoi.

PROMOSSO - Andrea CARBONI: tanta qualità con i piedi, e si vede. Il Cagliari si rende pericoloso quando lui tenta lanci lunghi a spaccare il centrocampo. Ottima l’intesa con Nainggolan.

BOCCIATO - Kwadwo ASAMOAH: era da tempo che non giocava da titolare e si vede. Manca la sintonia, soffre il workrate di Molina. Rischia di consegnare il pareggio ai piedi di Nestorovski, scivolando goffamente in area.

