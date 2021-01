L'occasione era di quelle grosse, l'Inter non l'ha sfruttata: Milan sconfitta dall'Atalanta, ma nerazzurri fermati dall'Udinese. Finisce 0-0 alla Dacia Arena: dopo il successo contro la Juve, gli uomini di Conte non riescono ad agganciare i cugini e a laurearsi campioni d'inverno. Ritmi bassi nel primo tempo, ma è l'Inter a creare i principali pericoli: Lautaro segna ma è in fuorigioco, Musso compie un miracolo sull'argentino. Gotti sostituisce Arslan poco dopo la mezz'ora: fallo al limite su Lukaku dopo essere già stato ammonito, Gotti non rischia ulteriormente e inserisce Walace. Nella ripresa l'Inter non riesce a creare i presupposti per vincere la partita: poche occasioni, nonostante i cambi offensivi di Conte (espulso nel finale per proteste). Prova deludente dei nerazzurri, che solo a tratti hanno imposto il loro gioco e schiacciato l'Udinese. Per Gotti altro punto prezioso dopo il pareggio contro l'Atalanta.