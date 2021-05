Una Juventus impalpabile per oltre 80' di gioco, raddrizza la pessima giornata di Udine, caratterizzata dal vantaggio in apertura di partita firmato Nahuel Molina. Poi, all'83' su punizione di Cristiano Ronaldo - fin lì tra i peggiori - viene deviata in area dal braccio di de Paul, paradossalmente il migliore. Dal dischetto CR7 realizza e replica di testa all'89'. E' balzo Champions da parte della band di Pirlo, che - oltre all'Atalanta - aggancia a quota 69 il Milan, prossimo avversario casalingo. Un autentico scontro diretto per i posti che contano per l'Europa che conta.

Il tabellino

UDINESE-JUVENTUS 1-2

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Rodrigo Becão, Bonifazi (84' Samir), Nuytinck (92' Ouwejan); Molina, de Paul, Walace, Arslan (72' Forestieri), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All.: Gotti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (84' Félix Correia), Bentancur, McKennie (84' Rabiot), Bernardeschi (59' Kulusevski); Dybala (66' Morata), Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Gol: 10' Molina (U), 83' rig. e 89' Cristiano Ronaldo (J).

Assist: de Paul (U, 1-0), Rabiot (J, 1-2).

Note - Recupero: 0+5. Ammoniti: Arslan, Pereyra, de Paul e il tecnico della Juventus Andrea Piirlo.

