La Lazio torna alla vittoria e grazie al contemporaneo ko della Juventus sul campo del Benevento si rilancia in ottica Champions League. Una partita dai due volti quella della squadra di Inzaghi, che ha dominato il primo tempo ma ha sofferto a lungo nella ripresa. A decidere il match di Udine è un gol di Marusic nel primo tempo. Un colpo importante quello della squadra di Inzaghi, perché arrivato contro una squadra in grande forma: prima di oggi, infatti, l’Udinese di Gotti, aveva perso solo una delle ultime 10 partite. La Lazio torna così sotto, a -6 dal quarto posto e con una partita in meno. La lotta Champions resta apertissima.

Il tabellino

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao (74’ Forestieri), Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo (46’ Nestorovski), Stryger Larsen; Pereyra; Llorente (62’ Okaka).

Serie A Udinese-Lazio 0-1, pagelle: Marusic che colpo, De Paul che classe 23 MINUTI FA

Lazio (3-5-2): Reina; Patric (86’ Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva (66’ Escalante), Luis Alberto (73’ Pereira), Marusic; Immobile (73’ Correa), Muriqi (66’ Akpa-Akpro).

Gol: 37’ Marusic.

Assist: /

Note – Ammoniti: Molina; Patric, Musacchio, Pereira.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

11’ OCCASIONE LAZIO! Luis Alberto ci prova da fuori, Musso non impeccabile, sulla respinta di prova Immobile che non trova però lo specchio della porta. Qualche timida protesta, ma dal replay la conferma: non c'è nulla, giusto il rinvio dal fondo.

37’ GOL! MARUSIC! LAZIO IN VANTAGGIO! Pescato dall'altra parte del campo, Marusic sembra sprecare tempo col controllo in area. Rientra poi però sul destro e tira fuori un destro all'incrocio davvero notevole. Lazio avanti. Meritato tutto sommato per come era andata fin qui la partita in termine di costruzione del gioco.

45+2’ OCCASIONE UDINESE! STRYGER LARSEN! Si trova tutto solo l'esterno dell'Udinese davanti al portiere al termine di una buona trama disegnata dai calciatori bianconeri, ma è magistrale l'intervento di Reina che salva la Lazio proprio sull'ultima occasione del primo tempo.

49’ PALO! PALO DI DE PAUL! Gran conclusione da fuori dell'argentino, che si gira in un amen e dalla distanza pesca il palo. Udinese vicina al gol.

68’ PALO DI IMMOBILE! SQUILLO LAZIO! L'attaccante ruba palla a Walace e si presenta dalle parti di Musso, ma viene chiuso prima dal portiere dell'Udinese e poi dalla base del palo.

90+3’ NESTOROVSKI! CHE OCCASIONE! Bella girata al volo sul cross da sinistra, palla fuori non di molto. Reina immobile. Ha sofferto tanto la Lazio in questa ripresa.

MVP

De Paul. Nonostante il ko dei suoi, è sempre lui il migliore in campo. Sa fare le due fasi, sa calciare, la leggere le situazioni. Colpisce un palo da fuori, mette un pallone di rabona nel finale per Okaka che è uno spettacolo. Giocatore di altra categoria.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Marusic. Colpaccio con il gol dalla difesa.

BOCCIATO: Immobile. Anche oggi poco brillante un po’ frettoloso.

Inzaghi: "Testa alta. Lazio unica italiana imbattuta ai gironi"

