L'Impresa di Vincenzo Italiano, l'impresa di Andrey Galabinov, autentico trascinatore dello Spezia in questo avvio di campionato! Le aquile volano alto, altissimo: contro l'Udinese alla Dacia Arena i liguri si impongono per 0-2 grazie alla doppietta del proprio numero 9, al termine di 90 minuti in cui sono apparsi quasi completamente in controllo della gara. I friulani non graffiano, troppo sterili sotto porta e incapaci di concretizzare le poche palle gol create, nonostante anche la superorità numerica durata per quasi mezz'ora. Grande prestazione di Rafael, entrato nella ripresa al posto dell'infortunato Zoet e capace di compiere autentici miracoli tra i pali, oltre che di confezionare l'assist per il gol del definitvo 0-2. Seconda sconfitta consecutiva per l'Udinese in altrettante partite di campionato giocate fin qui.

Il tabellino

UDINESE-SPEZIA 0-2

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir (78' Matos); Ter Avest, De Paul, Palumbo (56' Forestieri), Coulibaly, Zeegelaar (64' Ouwejan); Lasagna, Okaka (64' Nestorovski). All.: Gotti.

SPEZIA (4-3-3): Zoet (64' Rafael); Ferrer, Terzi, Chabot, Ramos; Deiola (52' Bartolomei), Ricci, Maggiore (67' Pobega); Verde(67' Farias), Galabinov, Gyasi (67' Erlic). All.: Italiano.

ARBITRO: Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

GOL: 29',94' Galabinov

ASSIST: Gyasi

AMMONITI: 39' Terzi, 79' Ferrer, 87' Ramos, 93' Farias

ESPULSI: 66' Terzi

La cronaca in 8 momenti chiave

4' GOL ANNULLATO ALLO SPEZIA! Ricci infila Musso con una conclusione dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'arbitro ferma tutto per una posizione irregolare di Verdi.

24' UDINESE VICINA AL VANTAGGIO! Samir mette al centro per Okaka, Zoet non libera bene ma da due passi l'attaccante bianconero spara alto.

28' GOL ANNULLATO ALL'UDINESE! Confuso batti e ribatti in area, la sfera termina sui piedi di Lasagna che supera Zoet e spedisce la palla in fondo alla rete. L'arbitro però ferma tutto per posizione irregolare dello stesso numero 15 bianconero.

29' GOOOOL DELLO SPEZIA! GALABINOV!! Cross in mezzo di Gyasi che l'attaccante bulgaro spedisce di testa alle spalle di Musso! Questa volta è tutto regolare.

43' CHABOT SALVA LO SPEZIA! CHE CHIUSURA SU LASAGNA! L'attaccante friuliano viene lanciato splendidamente in area da De Paul e calcia a botta sicura da posizione defilata, Chabot interviene in scivolata e respinge la conclusione!

66' SPEZIA IN 10! ESPULSO TERZO! Secondo giallo per il capitano dello Spezia dopo il brutto fallo ai danni di Forestieri!

75' PALO DELL'UDINESE! CHE OCCASIONE PER FORESTIERI! Il giovane argentino riceve in area dalla destra, anticipa il difensore ma calcia sul palo da due passi. Azione poi fermata per un tocco di mano.

94' GOOOOOL DI GALABINOV!! LO SPEZIA LA CHIUDE! Rafael lancia in avanti dove Galabinov è tutto solo per depositare alle spalle di Musso la doppietta personale!!

MVP

Andrey Galabinov - Una doppietta che trascina lo Spezia ad un traguardo storico. Terzo gol in due partite fin qui in campionato, niente male per chi già anni fa era stato considerato come un giocatore non all'altezza della categoria.

FANTACALCIO

PROMOSSO

Emmanuel GYASI - Assist e prestazione di sostanza per l'esterno spezzino

BOCCIATO

Claudio TERZI - Espulsione che poteva costare davvero caro allo Spezia

