Brutte notizie in casa Inter. Il club nerazzurro è alle prese con un altro caso di positività al Covid-19 dopo quelle accertate di Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu. Si tratta di Ashley Young, rimasto a Milano con Handanovic, Padelli, Ranocchia e Darmian nel weekend della pausa nazionali. In vista del derby di sabato prossimo, Antonio Conte, salvo esito negativo dei test nei prossimi giorni, dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. Il Milan, invece, non potrà contare su Gabbia e Duarte. Rientrato l'allarme Ibrahimovic: lo svedese è tornato ad allenarsi in mattinata.