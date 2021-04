Una prima mezz'ora di fuoco, poi, regna l'equilibrio. A Marassi nella sfida salvezza tra Genoa e Benevento succede tutto nei primi 21 minuti di partita: apre le danze Viola dal dischetto, dopo il rigore concesso ai sanniti per un'ingenuità di Radovanovic in area in marcatura su Lapadula. La reazione del Genoa - però - è immediata, con il pareggio che arriva all'11esimo con Pandev, bravo a sfruttare l'errore in disimpegno difensivo di Barba. Nemmeno il tempo di esultare che il Benevento rimette la testa avanti con Lapadula, bravissimo nell'inventarsi il gol del nuovo vantaggio ospite entrando in area, eludendo la marcatura della difesa del Genoa e liberando un sinistro potente che non lascia scampo a Perin. A riportare il match di nuovo in parità, ancora nel giro di pochi minuti, è di nuovo Goran Pandev, che con un sinistro ad incrociare trova il gol numero 100 in carriera in Serie A alla 150esima presenza con la maglia del Genoa. Da qui i ritmi si abbassano minuto dopo minuto, con le due squadre costrette - quindi - ad accontentarsi di un punto a testa. Piccolo passo in avanti verso la salvezza o occasione sprecata?

Il tabellino

GENOA-BENEVENTO 2-2

GOL: 11', 21' Pandev (G); 5' Viola (rig.), 15' Lapadula (B)

ASSIST: Viola (1-2)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (dal 78' Goldaniga), Strootman (dal 78' Behrami), Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev (dal 71' Pjaca), Destro (dal 71' Shomurodov). All. Ballardini

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia (dal 35' Caldirola), Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola (dall'87' Schiattarella), Ionita (dal 77' Dabo), Improta; Gaich (dal 77' Insigne), Lapadula (dall'87' Di Serio). All. F. Inzaghi

ARBITRO: Luca PAIRETTO (sez. di Nichelino)

AMMONITI: 3' Radovanovic, 29' Strootman (G)

Il momento social del match

La partita in 7 momenti chiave

3' - RIGORE PER IL BENEVENTO! Radovanovic mette giù in area Lapadula lanciato a rete: subito dagli undici metri la squadra ospite!

5' - LA SBLOCCA IL BENEVENTO! VIOLA NON SBAGLIA! Sinistro potente e preciso dal dischetto e palla che si insacca sotto la traversa!

11' - PAREGGIA IL GENOA! PANDEV! Spiovente di Strootman deviato da Barba direttamente sui piedi di Pandev: da due passi il macedone non sbaglia e rimette il match in equilibrio!

15' - BENEVENTO DI NUOVO AVANTI! CHE GOL DI LAPADULA! Lancio lungo in avanti di Viola: Lapadula controlla, entra in area, si accentra e lascia partire un potente sinistro che Perin può solo raccogliere in fondo alla rete!

21' - PAREGGIA IL GENOA! ANCORA PANDEV! Zappacosta riesce a servire il macedone al centro dell'area, il numero 19 sgomita col difensore e fredda ancora Montipò con un sinistro ad incrociare!

55' - FIAMMATA DI BADELJ! Controllo di petto e conclusione al volo dal limite che Montipò riesce a neutralizzare in tuffo!

67' - GAICH SFIORA IL GOL! Colpo di testa sul cross in area di Depaoli: esterno della rete che dà solo l'illusione del gol!

Pandev esulta per un gol in Genoa-Benevento - Serie A 2020/2021 - Imago Credit Foto Imago

MVP

Goran PANDEV - Festeggia nel migliore dei modi la presenza numero 150 con la maglia del Genoa. Doppietta fondamentale per il cammino dei rossoblu e 100esimo gol in carriera in Serie A.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - VIOLA: Scalda il sinistro sbloccando il match dopo pochi minuti, poi serve a Lapadula un pallone che il numero 9 è bravissimo a convertire in gol.

BOCCIATO - RADOVANOVIC: Comincia il match con la testa ancora negli spogliatoi. Prima il fallo da rigore dopo tre minuti, poi la marcatura troppo leggera su Lapadula in occasione del raddoppio del Benevento.

