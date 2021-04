In un serata in cui il mondo del calcio sta col fiato sospeso in attesa di notizie dai protagonisti della Superlega, la Fiorentina piazza l'allungo forse decisivo per la salvezza . La squadra di Iachini, dopo due sconfitte di fila, espugna il Bentegodi grazie ai gol di Vlahovic (16° in campionato, su rigore) e Caceres. Inutile la rete nel finale di Salcedo. Diamo i voti ai protagonisti del match.

--- Le pagelle dell'Hellas Verona ---

Marco SILVESTRI 6 - Incolpevole sui due gol viola

Pawel DAWIDOWICZ 5,5 - Causa la punizione da cui scaturisce il 2-0 di Caceres

Koray GUNTER 6 - Riesce in parte a domare Vlahovic, un compito tutt'altro che facile (dal 69' MAGNANI 6 - Non sfigura nel finale)

Federico DIMARCO 5,5 - Dai suoi piedi nascono diverse occasioni pericolose nel primo tempo, delude nella ripresa

Marco Davide FARAONI 6,5 - Firma l'assist per Salcedo e si fa annullare un gol per fuorigioco. Non male

Adrien TAMEZE 6 - Lotta come un leone fino a quando Juric non lo vede stanco (dal 69' STURARO 6 - Dà nuova linfa agli scaligeri nei minuti finali)

Ivan ILIC 5,5 - Troppi errori in fase di impostazione (dal 59' SALCEDO 6,5 - Grande impatto con la partita non solo per il gol. Tiene vive le speranze dei suoi fino al 94')

Antonin BARAK 5 - Causa il rigore del vantaggio di Vlahovic con un intervento in ritardo e molto ingenuo

Darko LAZOVIC 5,5 - Inizia bene, cala col passare dei minuti (dal 79' KALINIC S.V.)

Daniel BESSA 6 - Biraghi gli nega la gioia del gol sulla linea. E' il più attivo del Verona dalla trequarti in su (dal 69' ZACCAGNI 6,5 - Svolta la gara dell'Hellas. Perchè inserirlo solo nel finale?)

Kevin LASAGNA 6 - Ci prova in tutti i modi, ma Dragowski chiude la saracinesca

All. Ivan JURIC 5 - Esclude Zaccagni dal primo minuto e paga la scelta avventata. Cinque sconfitte nelle ultime sette sono un campanello d'allarme soprattutto in vista della prossima stagione.

L'esultanza della Fiorentina Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle della Fiorentina ---

Bartlomjei DRAGOWSKI 6,5 - Nel primo tempo salva il risultato con interventi puntuali e uscite attente

Martin CACERES 6,5 - Ha il merito di segnare il raddoppio con una rasoiata di rabbia, ma riapre temporaneamente i conti facendosi anticipare da Salcedo sul 2-1

German PEZZELLA 6 - Cuore di capitano: guida con personalità la sua difesa

Lucas MARTINEZ QUARTA 5,5 - Nel finale si divora un'occasione clamorosa 3 vs 1. Poteva costare caro

Lorenzo VENUTI 6,5 - Sullo 0-0 salva tutto sulla linea. Decisivo nell'1-0 con il cross poco prima del rigore

Sofyan AMRABAT 6 - Il solito gladiatore nel centrocampo viola

Erick PULGAR 6 - Sparisce spesso dal gioco, ma disegna la punizione del 2-0 di Caceres

Giacomo BONAVENTURA 6,5 - Determinante per sbloccare la gara: subisce il fallo del rigore (dall'85' CASTROVILLI S.V.)

Crstiano BIRAGHI 5,5 - Si perde Faraoni nel contropiede veronese del 2-1 (dall'85' IGOR S.V.)

Franck RIBERY 6 - Serata non scintillante. Un'unica luce: il velo per Bonaventura appena prima del rigore (dal 76' KOUAME S.V.)

Dusan VLAHOVIC 7 - L'unica certezza della Viola. Segna con freddezza dal dischetto il 16° gol in campionato e si guadagna la punizione del raddoppio. Una spanna sopra gli altri. E così si moltiplicano le pretendenti

All. Giuseppe IACHINI 6,5 - Contavano solo il risultato e l'obiettivo +8 dalla zona rossa a fine serata. Missione compiuta

