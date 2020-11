In attesa che il Milan scenda in campo nel posticipo contro il Napoli, il Sassuolo si prende la vetta della classifica. E lo fa con una vittoria, quella per 2-0 sull'ostico campo del Verona, maturata con una prestazione sporca, ruvida, intensa. Il bel calcio dei neroverdi oggi si è visto a sprazzi ed è per questo che i tre punti del Bentegodi sono un ulteriore segnale della forza di questa squadra, imbattuta dopo otto giornate di Serie A. Decidono i due giocatori più talentuosi, Boga e Berardi, con un gol per tempo: morbido il destro a giro dell'ivoriano, potente il sinistro dell'azzurro. Il Verona, dall'altra parte, è però stato anche molto sfortunato: quattro legni colpiti, con due traverse (fortunosa quella di Dimarco) e due pali. Juric torna a casa con una buona prestazione, De Zerbi con tre punti che, almeno per qualche ora, lo portano al comando della classifica.