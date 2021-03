Archiviata la 27esima giornata di Serie A ci aggingiamo a vivere la volata Champions League. Sono 11 le partite rimaste e dunque 33 i punti a disposizione. Per Juventus e Napoli sono 36 perché il match dello Stadium, riprogrammato il prossimo 7 aprile tra le polemiche , non è ancora stato recuperato. Lo stesso discorso vale per la Lazio che è in attesa di conoscere la data del recupero contro il Torino. Tolta l'Inter che ha un margine di 15 punti sulla quinta, restano sei squadre in lizza per tre posti: Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio . Due criteri da tenere presenti: le squadre da affrontare in trasferta sono scritte in maiuscolo mentre il numero di asterischi corrisponde a un diverso coefficiente di difficoltà.