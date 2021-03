Archiviata la 28esima giornata di Serie A , ci accingiamo a vivere la volata salvezza. Sono 10 le partite rimaste e dunque 30 i punti a disposizione. Ci sono grandi piazze che rischiano di perdere la massima categoria come Parma, Cagliari e Torino. Spezia e Benevento hanno sei punti di margine sui granata quartultimi che, però, hanno una gara da recuperare (quella in casa della Lazio, oggetto di feroci polemiche ). Poche possibilità per il Crotone di Serse Cosmi , fanalino di coda. Analizziamo nel dettaglio la volata finale confrontando il calendario delle protagoniste: le squadre da affrontare in trasferta sono scritte in maiuscolo.