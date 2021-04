Archiviata la 31a giornata di Serie A, ci accingiamo a vivere la volata salvezza. Sono 7 le partite rimaste e dunque 21 i punti a disposizione.Il Torino sembra aver cambiato passo, sistemandosi a +5 sulla terzultima, mentre Benevento e Fiorentina rischiano di essere inglobate. I granata hanno anche una gara da recuperare (quella in casa della Lazio, oggetto di feroci polemiche ). Poche possibilità per il Crotone di Serse Cosmi , fanalino di coda. Analizziamo nel dettaglio la volata finale confrontando il calendario delle protagoniste: le squadre da affrontare in trasferta sono scritte in maiuscolo.