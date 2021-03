Archiviata la 27esima giornata di Serie A ci aggingiamo a vivere la volata Scudetto. Sono 11 le partite rimaste e dunque 33 i punti a disposizione. Per la Juventus sono 36 perché i bianconeri devono ancora recuperare il match contro il Napoli, riprogrammato il prossimo 7 aprile tra le polemiche . Sia Milan che Inter devono vedersela con la Juventus allo Stadium ma analizziamo nel dettaglio il cammino delle prime tre della classe . Due criteri da tenere presenti: le squadre da affrontare in trasferta sono scritte in maiuscolo mentre il numero di asterischi corrisponde a un diverso coefficiente di difficoltà.