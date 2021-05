Il Genoa si prende tre punti e salvezza in un colpo solo. Al Dall'Ara, contro un Bologna comunque agguerrito, i ragazzi di Ballardini riescono a conquistare la vittoria che vale la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione. Zappacosta apre le marcature con il secondo gol consecutivo a distanza di pochi giorni, ancora rientrando dalla sinistra e liberando un destro a giro che non lascia scampo al portiere. Perin nega il pareggio a Orsolini, Behrami mura Palacio da solo a pochi metri dalla porta, nel secondo tempo - allora - il Genoa si va a prendere il gol del raddoppio che blinda la sfida. Danilo tocca di mano in area, Scamacca ringrazia e dal dischetto spiazza Ravaglia e sigilla i tre punti. Nel finale c'è spazio per l'esordio del giovanissimo Amey, che a 15 anni e 274 giorni diventa il più giovane di sempre ad esordire in Serie A. Genoa che vola così a quota 39 punti in classifica, una soglia che - considerando la sconfitta del Benevento sul campo dell'Atalanta - vale la matematica salvezza con due turni d'anticipo.

Il tabellino

BOLOGNA-GENOA 0-2

GOL: 13' Zappacosta, 61' Scamacca (rig.) (G)

ASSIST: Badelj (0-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu (dall'88' Amey), Danilo, Soumaoro, Dijks (dal 62' Skov Olsen); Schouten (dal 70' Sansone), Svanberg; Orsolini (dal 62' Vignato), Soriano (dall'88 Urbanski), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

GENOA (4-3-2-1): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello, Zappacosta; Strootman (dall'82' Cassata), Badelj (dal 32' Rovella), Behrami (dal 69' Zajc); Pandev (dal 69' Radovanovic), Shomurodov; Scamacca (dall'82 Pjaca). All. Ballardini

ARBITRO: Francesco Fourneau (sez. di Roma 1)

AMMONITI: 1' Zapata, 46' Shomurodov, 64' Rovella (G)

La partita in 8 momenti chiave

11' - PALO DI TOMIYASU! Corner indirizzato al secondo palo, Danilo prova un tiro che diventa assist per la girata al volo del terzino giapponese che si spegne sul palo!

13' - LA SBLOCCA IL GENOA! ANCORA ZAPPACOSTA! Cambio gioco di Badelj che serve l'inserimento del numero 77: Zappacosta si accentra e lascia partire un sinistro dal limite dell'area che non lascia scampo a Ravaglia!

18' - PERIN SALVA SU ORSOLINI! Punizione di Barrow che arriva ad Orsolini solo sul secondo palo: il portiere ospite riesce ad alzare il pallone in qualche modo sopra la traversa!

30' - TOCCO SOTTO DI SCAMACCA! Lanciato a tu per tu con Ravaglia, il numero 9 prova lo scavino non inqaudrando di poco lo specchio della porta!

37' - CHE CHIUSURA DI BEHRAMI! Intervento del centrocampista svizzero a murare la conclusione a botta sicura di Palacio, da solo a due passi dalla porta sul servizio di Orsolini!

54' - SORIANO DAL LIMITE! Conclusione murata da Behrami, sul secondo tentativo al volo dell'ex Sampdoria la palla si spegne di pochissimo a lato del palo!

60' - CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Tocco di mano in area di Danilo sugli sviluppi di un corner, Scamacca è già pronto dagli undici metri!

61' - RADDOPPIA IL GENOA! NON SBAGLIA SCAMACCA! Palla da una parte, Ravaglia dall'altra: esecuzione perfetta del numero 9!

MVP

Davide ZAPPACOSTA - È anima e cuore del Genoa in questo finale di campionato, il secondo gol consecutivo - il quarto di questo campionato - potrebbe valergli la convocazione in Nazionale per i prossimi Europei.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - SCAMACCA: Si "sbatte" anche in fase difensiva per dare una mano alla propria squadra in una partita comunque delicata, il rigore - poi - è la giusta ricompensa.

BOCCIATO - DANILO: Regala al Genoa il calcio di rigore che chiude il match.

