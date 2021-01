Un Milan troppo brutto per essere vero a San Siro alza bandiera bianca contro un'Atalanta dilagante. Un 3-0 netto che non impedisce, però, agli uomini di Stefano Pioli di confermarsi al primo posto del campionato (complice lo 0-0 dell'Inter a Udine). L'allenatore rossonero concede una battuta anche sulla sfida contro i nerazzurri in Coppa Italia, in programma martedì sera.

"Credo che sia l'unica squadra che non siamo riusciti a battere nella mia gestione, è la nostra bestia nera. Ha meritato la vittoria. Noi eravamo partiti molto bene, dispiace per come abbiamo preso il primo gol. Il secondo gol poi ha chiuso la gara anche se non doveva essere così. Dovevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti".