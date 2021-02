Neanche il tempo di godersi il successo contro la Juventus che il Napoli deve registrare un nuovo pesante infortunio muscolare che toglie di mezzo uno degli elementi più in forma della rosa. Gattuso dovrà rinunciare per almeno 20 giorni, forse addirittura un mese, a Hirving Lozano .

Meno grave la diagnosi per il portiere David Ospina , infortunatosi nel riscaldamento della sfida contro i bianconeri, per lui distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra.

Con i problemi fisici occorsi a Lozano e Ospina, il bilancio degli indisponibili del Napoli di Gattuso sale a quota 8, i guai del Chuki e del portiere colombiano si vanno ad aggiungere a quelli di Koulibaly e Ghoulam (out per Covid), Manolas (distorsione alla caviglia), Mertens (fastidio alla caviglia e attualmente in Belgio per terapie e trattamenti), Demme (elongazione quadricipite coscia sinistra). Insomma, nonostante gli auspici, il tecnico calabrese continua a navigare nell’emergenza.