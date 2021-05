Ecco le dichiarazioni di Andrea PIrlo dopo la scioccante sconfitta della sua Juventus per 3-0 allo Stadium al cospetto del Milan di Stefano Pioli, diretta concorrente nella corsa a un piazzamento Champions League. Questi gli stralci più significativi dell'intervista a "Sky Sport":

"Ieri ho detto che avevo visto la squadra bene questa settimana, c'eravamo allenati con la giusta mentalità, la giusta concentrazione, vedevo una squadra viva, che era convinta di fare una grande partita perchè contro il Milan è sempre una grande partita, in più era uno scontro diretto per la Champions, invece purtroppo non è stato così. Avevamo iniziato anche abbastanza bene, poi piano piano alcuni episodi l'hanno cambiata e ci siamo un po' disuniti e quindi poi il risultato finale è diventato questo".

"Non mi dimetto"

"Ho intrapreso questo lavoro con tanto entusiasmo, tante difficoltà e altre cose, però il mio lavoro va avanti, sono a disposizione, perchè lavoro in una grande società, sapevo di avere delle difficoltà davanti, penso di poter fare meglio, di poterne uscire insieme alla squadra. Adesso è un momento difficile però bisogna guardare avanti, mancano ancora tre partite, quindi io continuerò a fare il mio lavoro finchè mi sarà consentito".

Sulle difficoltà

"No, non è resistente al cambiamento, però hai delle cose in testa da voler fare, magari con certi tipi di giocatori diventa più difficile, però questo è quello che abbiamo a disposizione, è giusto lavorare con questi. Se non sono riuscito a tirare fuori il meglio da loro sicuramente è colpa mia, dovevo fare meglio, ma sono qua alla Juventus e quindi era doveroso fare di più, dover fare meglio, se qualcosa non è andato nel verso giusto mi prendo tutte le responsabilità. La squadra era composta da grandi giocatori, si vede qualcosa non sono riuscito a tirargli fuori".

