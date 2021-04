Calcio

Simone Inzaghi prima di Lazio-Milan: "Covid? Brutta esperienza, ma è passata"

SERIE A - Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, racconta i 18 giorni di assenza di Formello per il contagio al Covid-19 vissuti in casa insieme a moglie e figli anch'essi positivi al virus: "Avere una moglie e tre figli positivi non è stata una bella esperienza. Fortunatamente è passata. Ci tenevo a fare i complimenti ai ragazzi e al mio staff, abbiamo vinto due partite importanti".

