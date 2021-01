Calcio

Sinisa Mihajlovic polemizza con un giornalista: "Mandzukic? C***o, ma sai quanto prende per 6 mesi"

SERIE A - Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida contro il Bologna battibecca in conferenza stampa con un giornalista per Mario Mandzukic: "Io bocciato Mandzukic? Ma lo sai quando prende in 6 mesi...".

