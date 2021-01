Continua a tenere banco, in casa Inter, la possibile cessione del pacchetto di maggioranza da parte di Suning a BC Partners, colosso d’investimenti con base a Londra, impegnato al momento nella due diligence dei conti del club nerazzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, BC Partners sembra intenzionato a prendersi la maggioranza della società, e in particolare il 51%. Suning, a quel punto, potrebbe restare in minoranza, tenendosi il 49%: "Nel frattempo, continua la 'due diligence' di BC Partners sulla società insieme all’advisor Tifosy: secondo indiscrezioni lo schema più prevedibile, nel caso in cui l’operazione dovesse decollare, potrebbe prevedere un aumento di capitale e l’acquisto di LionRock Capital. In questo modo BC Partners potrebbe salire al 51% e Suning restare in minoranza. Con una successiva opzione a cedere tutto. La valutazione, compreso il debito, potrebbe essere attorno a 750 milioni. Ma tutto dipenderà dalla volontà del gruppo cinese di farsi da parte", spiega il quotidiano economico.