Il Coronavirus torna a fare paura in tutta Italia e, mentre ci si interroga sulla sorte dello sport dilettantistico e delle palestre , anche gli sport professionistici, come il calcio devono iniziare a studiare soluzioni alternative per chiudere la stagione senza grossi indugi. A sostenerlo è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ai microfoni del programma di La7 “ L’Aria che tira ” lancia un consiglio accorato alla Lega Calcio e ai presidenti.

Alla richiesta se la soluzione potrebbe essere una bolla simile a quella vista in NBA, Spadafora difende il protocollo attaccando chi, secondo il ministro, non le ha rispettate come Cristiano Ronaldo .

"Rispetto la decisione del giudice e comunque sono in atto ricorsi e vedremo come finirà. Il protocollo come dicevo esiste e funziona, non possiamo modificarlo all'occorrenza per la Juve o per il Napoli. Le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca su Juventus-Napoli? Lo invito a occuparsi del sistema sanitario e non di calcio. Il Napoli ha fatto ricorso, ma il protocollo a cui faceva riferimento De Luca è stato validato anche dal Ministero. Lui invece ha fallito nella riapertura della Campania, mi sembra evidente".