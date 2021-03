Spezia-Benevento, sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Picco di La Spezia sabato 6 marzo con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Vincenzo Italiano affronta quella di Filippo Inzaghi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pobega, Rafael, Saponara, Provedel

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Iago Falque, Letizia

Statistiche Opta

Tra Serie A e Serie B Spezia e Benevento non hanno mai pareggiato: tre vittorie liguri, inclusa quella della gara di andata, e quattro successi campani.

Il Benevento ha perso cinque dei sei precedenti in Serie A contro squadre neopromosse (1V): è la formazione con la percentuale più alta di sconfitte contro queste avversarie nella storia della competizione (83%).

Nei tre precedenti in Serie B tra Spezia e Benevento in casa dei liguri ci sono stati due successi esterni e una vittoria interna.

Nelle ultime 11 partite di campionato lo Spezia ha segnato almeno due gol in sei occasioni, rimanendo a secco nelle altre cinque: non ha mai segnato una sola rete nel periodo.

Dopo aver ottenuto solo tre punti nelle prime otto gare interne in questo campionato (3N, 5P), lo Spezia ha vinto due delle ultime quattro (1N, 1P).

Solo Crotone (11) e Parma (nove) hanno ottenuto meno punti dello Spezia (12) in questo campionato contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica.

Dopo aver ottenuto tre successi in quattro partite tra dicembre e gennaio in campionato (1P), il Benevento non ha vinto nessuna delle ultime nove in Serie A (4N, 5P), non realizzando nemmeno une rete nelle ultime tre.

Il Benevento ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti otto (4V, 1N).

Le prime due reti dell’attaccante dello Spezia M'Bala Nzola in Serie A sono arrivate nella gara di andata contro il Benevento: doppietta nel successo per 3-0.

La prossima sarà la 300ª presenza nei cinque maggiori campionati europei per il difensore del Benevento Kamil Glik; sarà il quarto giocatore polacco a raggiungere questo traguardo tra i calciatori che hanno esordito negli anni 2000, dopo Robert Lewandowski, Lukasz Piszczek e Ludovic Obraniak.

