Spezia-Genoa, sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia mercoledí 23 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. Gli aquilotti di Italiano si presentano a questa sfida occupando il diciassettesimo posto della classifica dopo 13 giornate con 11 punti, mentre i rossoblu del neo tecnico Ballardini sono terzultimi a quota 7 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Dell'Orco, Galabinov, Mattiello, Ramos, Leo Sena, Verde, Zoet

GENOA (4-4-2): Perin; Zappacosta, Bani, Masiello, Criscito; Ghiglione, Badelj, Sturaro, Czyborra; Scamacca, Pandev. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Parigini, Lu. Pellegrini, C. Zapata

Statistiche Opta

Nei sette confronti tra Spezia e Genoa tra Coppa Italia e Serie B, entrambe le squadre hanno sempre trovato la rete: per i rossoblù quattro successi, due pareggi e una sconfitta.

Questo sarà il quarto differente Derby ligure per il Genoa in Serie A: dopo aver trovato il successo nelle prime sfide nella competizione contro Sampierdarenese e Liguria, i rossoblù hanno perso il loro primo incontro con la Sampdoria (0-3 nel novembre 1946).

Dopo la sconfitta con il Benevento nell'ultimo turno di Serie A, il Genoa potrebbe perdere due gare consecutive di Serie A contro avversarie neopromosse in uno stesso campionato per la prima volta da aprile 2016 (Carpi e Bologna in quel caso).

Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata tre volte in questa Serie A, subendo però almeno due reti in tutte le restanti 10 gare, nessuna squadra ha fatto peggio nei Top-5 campionati europei 2020/21.

Nessuna squadra ha raccolto meno punti dello Spezia in casa in questa Serie A: tre (frutto di tre pareggi), al pari del Torino.

Il Genoa non vince da 12 partite di Serie A: risale alla stagione 2011/12 l'ultima occasione in cui il Grifone è rimasto senza successi per più incontri di fila nel massimo campionato (14 in quel caso tra febbraio e aprile 2012).

Da una parte nessuna squadra ha subito più gol da palla inattiva dello Spezia (10, come la Sampdoria) in questa Serie A, dall'altra il Genoa è l'unica formazione dell'attuale torneo a non aver ancora trovato la rete su calcio piazzato.

Davide Ballardini inizia la sua quarta avventura come allenatore del Genoa: per lui 78 panchine di Serie A finora col Grifone, con una media punti di 1.38 (solo Gasperini, 232, conta più partite di Serie A alla guida del Genoa nell’era Preziosi).

Nella sua precedente avventura al Genoa, Ballardini ha già allenato Pandev, Criscito, Marchetti, Destro, Perin, Sturaro, Biraschi, Brlek e Zima, più Goldaniga (allenato però alla guida del Palermo).

Diego Farias dello Spezia ha realizzato tre gol contro il Genoa in Serie A, tutti arrivati in partite casalinghe (con la maglia del Cagliari), tra cui il suo primo nella competizione (novembre 2014).

