Secondo successo di fila per la matricola di Italiano, che gioca bene, crea e batte meritatamente una Samp svagata, imprecisa e molle. Spezia-Sampdoria, match della 17a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Picco di La Spezia si è concluso col punteggio di 2-1. In gol Terzi su assist di Chabot, Candreva su assist di Jankto e Nzola su calcio di rigore (fallo di Thorsby su Pobega). Gara arbitrata da Piccini di Forlí. Lo Spezia di Vincenzo Italiano, in virtù di questo risultato, sale a quota 17 punti, mentre la Samp di Claudio Ranieri rimane ferma a 20 punti.

11' - Doppia occasione SAMP. Lancio dentro, sponda di Damsgaard per Thorsby, che calcia. Respinge PROVEDEL, poi Keita calcia, ma viene murato in corner.

22' - Reazione SAMPDORIA. Keita allarga per Jankto, che spara col mancino sul primo palo. Provedel vola in tuffo a parare.

24' - CANDREVA! GOL! 1-1 Sampdoria! Damsgaard allarga per Jankto, cross sul secondo palo per Candreva, che al volo batte Provedel.

60' - RIGORE PER LO SPEZIA. Chabot lancia per Vignali, che crossa in mezzo per Pobega, travolto da Thorsby. Fallo per Piccinini.