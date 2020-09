SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Dell'Orco, Ramos; Bartolomei, Ricci, Deiola; Agudelo, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

Il Sassuolo non vince una trasferta di Serie A in Liguria dal dicembre 2017 (1-0 v Sampdoria) - da allora tre pareggi e due sconfitte.

Lo Spezia è la 68ª squadra a giocare in Serie A: escludendo le partecipanti alla prima storica stagione (1929/30), soltanto sei squadre sono riuscite a vincere all'esordio assoluto nel massimo campionato (Legnano 1930, Sampierdarenese 1934, Salernitana 1947, Como 1949, Empoli 1986, Chievo 2001).

Il Sassuolo ha pareggiato la prima giornata contro il Cagliari; nelle otto stagioni di Serie A solo due volte i neroverdi sono rimasti imbattuti in entrambe le prime due gare (2015/16 e 2018/19) – mai però con due pareggi su due.

Il Sassuolo ha subito gol nelle ultime otto trasferte di campionato, non arriva ad almeno nove da gennaio 2017 (10 in quel caso).

Il Sassuolo è la squadra che ha effettuato più tiri in questa prima giornata di Serie A (33, di cui nove nello specchio) ma anche quella con il possesso palla più alto (67.6%).

Sia Cristian Dell'Orco che Riccardo Marchizza sono passati, in questa sessione di mercato, dal Sassuolo allo Spezia; il primo ha disputato le sue prime 20 gare in Serie A con i neroverdi, il secondo invece non ha ancora esordito nel massimo campionato.