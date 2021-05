Vittoria pesante e meritata dello Spezia di Italiano, che si impone per 4-1 sul campo del Torino. A sbloccarla è Saponara al 14', dopo aver colpito un palo un minuto prima, con Nzola che ha siglato il 2-0 al 45' su calcio di rigore dopo un intervento scomposto di Vojvoda su Pobega. Inutile il momentaneo 2-1 di Belotti dal dischetto al 55', con le reti di Nzola al 75' ed Erlic all'83' che hanno definitivamente chiuso la sfida.

In virtù di questo risultato lo Spezia è matematicamente salvo, con il Toro che rischia ora di giocarsi tutto nella sfida salvezza all'ultima giornata contro il Benevento.

L'esultanza dei giocatori dello Spezia - Spezia-Torino Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Serie A Spezia-Torino: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:15

IL TABELLINO

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Pobega (dal 69' Estevez), Ricci (dal 63' Sema), Maggiore; Agudelo (dal 63' Farias), Nzola, Saponara (dal 76' Erlic).

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (dal 46' Verdi), Rincon (dal 76' Baselli), Mandragora, Lukic (dal 65' Buongiorno), Ansaldi; Sanabria (dal 65' Zaza), Belotti.

GOL: Saponara (S), Belotti (T), Nzola (S), Nzola (S), Erlic (S)

ASSIST: Agudelo (S), Marchizza (S), Farias (S)

NOTE - AMMONITI: Agudelo (S), Pobega (S), Vojvoda (T), Rincon (T), Buongiorno (T), Farias (S), Bremer (T), Verdi (T)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

17' PALO! SAPORARA! Lancio di Ricci in profondità per il fantasista che salta Sirigu e a porta vuota centra clamorosamente il palo!

18' SAPONARAAA, 1-0, QUESTA VOLTA NON SBAGLIA! Apertura di Agudelo per Saponara che rientra sul destro e da posizione defilata calcia violentemente sul primo palo, sorprendendo Sirigu.

41' RIGORE PER LO SPEZIA! Intervento in ritardo di Vojvoda ai danni di Pobega, colpito con un pestone. Penalty netto.

L'esultanza collettiva dello Spezia, Spezia-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

43' NZOLA! Non sbaglia! 2-0 SPEZIA! Rigore perfetto del centravanti che spiazza Sirigu e fa 10 gol in Serie A.

53' RIGORE PER IL TORINO! Calcione di Terzi in area su Mandragora e dischetto indicato prontamente da Orsato.

55' BELOTTI, NON SBAGLIA IL GALLO! 2-1! Rigore preciso dell'azzurro che spiazza Zoet e riapre dunque la sfida.

75' NZOLA, ANCORA LUI! 3-1! Punizione dalla sinistra di Marchizza e destro al volo dell'attaccante, liberissimo in area, che fredda Sirigu.

83' ERLIC, LA CHIUDE LO SPEZIA! Cross perfetto dalla sinistra di Farias e zuccata precisa del difensore che fredda Sirigu. Lo Spezia è ufficialmente salvo!

IL MIGLIORE

Riccardo Saponara con la maglia dello Spezia - Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Riccardo SAPONARA – Colpisce un palo in avvio di gioco, poi un minuto dopo si riscatta con un gol pesantissimo. Grandissima qualità in ogni giocata, la salvezza dello Spezia è legata indissolubilmente al talento cristallino di questo ragazzo.

IL PEGGIORE

Mergim VOJVODA - Saponara va il doppio di lui ed in difesa soffre tantissimo, arrivando stanco in fase offensiva. L'intervento con cui regala il rigore a Nzola, poi, non è accettabile in una sfida di questa importanza.

IL MOMENTO SOCIAL

Vendita, Cairo, giornalisti: il meglio di Commisso in 6 minuti

Serie A Samp-Spezia, pagelle: Pobega extra lusso, Keita killer 12/05/2021 A 21:16