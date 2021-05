Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Piccoli, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chabot, Krapikas, Mattiello

TORINO (3-5-2): Sirigu; Buongiorno, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. All. Nicola

Squalificati: Linetty

Indisponibili: Izzo, Milinkovic-Savic, Murru, Nkoulou

Statistiche Opta

Considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, Spezia e Torino si sono affrontate due volte: 4-2 per i granata nel 1937 in Coppa Italia, seguito dallo 0-0 della gara d'andata di questo campionato.

Negli ultimi sei turni di campionato lo Spezia ha alternato esattamente una sconfitta a un pareggio (2-2 nell’ultimo match contro la Samp), incassando ben 14 gol in questo parziale (2.3 di media a match).

Dopo la sconfitta per 1-4 contro il Napoli alla 35ª giornata, lo Spezia potrebbe perdere due gare di fila in casa per la seconda volta in Serie A, dopo le due contro Genoa e Verona tra dicembre e gennaio.

Il Torino ha perso 7-0 l’ultimo match di campionato: l’ultima volta che aveva subito un 7-0 (dall’Atalanta nel gennaio 2020), aveva collezionato un pesante ko anche nel match successivo (4-0 dal Lecce in quel caso).

Dopo l'1-1 contro Bologna e Verona, il Torino potrebbe pareggiare tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2018 (quattro in quell'occasione sotto la gestione di Walter Mazzarri).

Il Torino non ha vinto alcuna delle ultime cinque sfide contro formazioni neopromosse in Serie A: quattro pareggi, seguiti dalla sconfitta dello scorso marzo contro il Crotone; l’ultimo successo granata contro queste avversarie risale al luglio 2020 contro il Brescia.

Era dalla stagione 1950/51 che il Torino non incassava almeno 64 gol nelle prime 35 giornate di Serie A. In quel caso i granata chiusero il campionato al quindicesimo posto (con 69 gol incassati alla fine del torneo).

L’allenatore del Torino, Davide Nicola, è un ex di questa sfida, avendo collezionato 27 partite da giocatore con lo Spezia nella Serie B 2006/07.

Diego Farias, dello Spezia, ha esordito in Serie A contro il Torino, con la maglia del Sassuolo nell’agosto 2013. Il classe ’90 ha preso parte a quattro reti (un gol e tre assist) nelle ultime cinque sfide contro i granata nel massimo torneo.

Andrea Belotti, del Torino, ha segnato un solo gol nelle ultime sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A: nelle cinque gare precedenti contro queste avversarie aveva realizzato, invece, cinque reti.

