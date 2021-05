Calcio

Stellini: "Episodi parlano da soli, inutili commentarli. Non credo Conte sia arrabbiato..."

SERIE A - Cristian Stellini, viceallenatore dell'Inter, dopo la terza sconfitta stagionale in campionato contro la Juventus, maturata anche per alcune controverse decisioni dell'arbitro Calvarese, commenta così il match: "Non so se Conte sia arrabbiato per l’arbitraggio, gli episodi sono sotto gli occhi di tutti e penso parlino da soli. Non sta a me giudicarli, tutti hanno visto".

00:01:09, 8 minuti fa