La crisi economica morde alle caviglie e tutte le squadre di Serie A non se la passano bene fra stadi chiusi, entrate ridotte e monte stipendi sempre più insostenibili. Proprio questo annoso tema è stato tra i più dibattuti nell’assemblea di Lega dove i club, all’unanimità, hanno votato la proposta avanzata dall’Inter di chiedere alla Figc di far slittare i termini per quanto riguarda gli obblighi relativi alle scadenze per i pagamenti degli stipendi ai giocatori. L’ipotesi, emersa nell'assemblea delle società di oggi, stando a quanto informa l’Ansa è quella di chiedere lo spostamento delle scadenze per le ultime quattro mensilità della stagione 2020/21, ovverosia marzo (con la deadline che passerebbe da maggio a giugno), aprile (da giugno a luglio), maggio (da giugno a dicembre) e giugno (da settembre a dicembre).

