20 gennaio 2021. Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli. Reggio Emilia. Punteggio di 0-0. Siamo al 27esimo quando Diego Demme mette una grande palla all’interno dell’area juventina. È un cross teso, che taglia in due il cuore bianconero e si dirige al secondo palo. Lozano capisce tutto fin da subito, legge la passività di Danilo e si butta come un falco su quel pallone. Gran capocciata e gol praticamente fatto. E invece no. Sfortunatamente per Chuky, Wojciech Szczęsny sta attraversando one of those nights. Il portiere juventino si supera con una respinta e salva la parità.

Un’ora dopo siamo ancora a Reggio Emilia ma il punteggio è cambiato: 1-0 per i bianconeri. Politano scappa via a Bernardeschi, entra in area e crossa una palla rasoterra. Arthur e Rabiot sono sulla traiettoria ma non riescono ad intervenire, e quindi si rinnova il duello: Lozano vs Szczęsny. Il messicano calcia di prima intenzione, Chiellini ci mette la zampa e il portierone polacco, proprio come nel primo tempo, sfodera un gran riflesso e respinge – con il piede – il tentativo al mittente.

Sul contropiede che ne nasce la Juve sigla il 2-0 e vince la partita. Ronaldo viene premiato come man of the match, ma anche il più miope degli osservatori ha capito che è un premio fine a sé stesso. Nella testa di tutti, Ronaldo compreso, il vero MVP è il portiere polacco (che ha chiuso con il 100% di parate in rapporto ai tiri).

Szczesny su Lozano - Juventus-Napoli - Supercoppa italiana 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Gunners

Gli esordi nel calcio mondiale di "Tek" (soprannome attribuitogli dai compagni juventini) arrivano con la maglia dell’Arsenal: la società che lo ha preso dalla Polonia a 16 anni. I londinesi sono in una fase di rifondazione, dopo aver avuto per svariati anni una delle squadre più forti del mondo.

Se vi ricordate bene, in quel periodo l'Arsenal era abbastanza famoso per come sbagliasse sempre la scelta del portiere. Almunia Mannone, ma anche lo stesso Lehmann, non sono mai stati veri e propri sinonimi di sicurezza. Con l’avvento del 20enne Woj, Wenger sperava d’aver trovato il prossimo titolare del ruolo.

Ma dopo un inizio con prestazione incoraggianti, in poco tempo sono emerse le tante insicurezze. Tra qualche papera di troppo, le incomprensioni con la difesa (anch’essa non formidabile) e diverse uscite a vuoto, soprattutto in ritardo sugli attaccanti lanciati in corsa, David Ospina gli aveva rubato il posto e per Wojciech era tempo di cambiare.

Wojcech Szczesny ai tempi dell sua militanza in maglia Gunners Credit Foto Getty Images

Roma

Fatto fuori dal fuoco amico (una parte del pubblico inglese gli ha dedicato un "you won’t be missed", ovvero non ci mancherai), Woj ha scelto l’Italia. Più in particolare la capitale: Roma. Dopo un anno di apprendistato in cui è riuscito a far emergere le sue reali capacità, nel 2016-2017 ha vissuto la sua breakout season.

Limando tutti i piccoli errori che ne avevano pregiudicato il rendimento, ha convinto con le sue prestazioni. Porta blindata per 14 volte (record stagionale) e attestato firmato da tutta la commissione: "sei uno dei migliori portieri della Serie A". In entrambe le stagioni sfoggia ben 212 parate su 284 tiri subiti, denotando grande qualità in ogni tipo di intervento tra i propri pali.

Wojcech Szczesny insieme a Daniele De Rossi durante la sua militanza in maglia Roma Credit Foto LaPresse

Juventus

Dopo un prestito biennale nella capitale, rimbalza a Londra per finire a Torino sponda Juventus. La società di Agnelli sta preparando il dopo-Buffon, e per farlo ha bisogno di un nuovo numero 1 affidabile. Szczęsny è il prototipo giusto, ma nel primo anno è costretto a rivivere il passato giocando scampoli di partita come dodicesimo. L'anno dopo si prende la titolarità, ed ancora oggi è l'assoluto titolare del ruolo.

Anche il rientro all’ovile di Buffon (targato 19-20) non ha minimamente cambiato l’organigramma juventino. "Tek" è il padrone del ruolo, e nemmeno una leggenda può toglierlo da lì. L’anno scorso ha raggiunto l’apice della sua storia, vincendo il premio di miglior portiere della Serie A e chiudendo al primo posto come percentuale di parate (79%) e di clean sheet (37.9%).

Quest’anno, come tutta la squadra, è inciampato in qualche difficoltà (la percentuale di parate scesa al 67%), ma sia nella vittoria a Milano (7 parate) che nella vittoria in Supercoppa, Tek ha sempre brillato.

Perciò, Wojciech Szczęsny è un sottovalutato?

Se facciamo un salto all’indietro, la sua carriera assomiglia veramente ad un paradosso. Come può un giocatore mandato via con "you won’t be missed" panchinare, in Serie A, uno dei migliori portieri di tutti i tempi e uno dei migliori attuali?

Forse nella considerazione generale ha influito la cattiva fama creatasi in Inghilterra, perché altrimenti è impossibile che un portiere "normale" tenga dietro di sé prima Alisson e poi Buffon. Ok che forse il grande Gigi ha perso lo smalto dei giorni migliori, però Szczęsny si sta rivelando veramente abile a gestire la pressione con grande tranquillità. Non ruba l'occhio, ma la sua forza è proprio quella.

Le mie parate preferite sono quelle semplici, perché vuol dire che non hai sbagliato nulla nella preparazione [Sky]

Per raggiungere l’elite mondiale ha dovuto lavorare in maniera meticolosa. Szczęsny non ha il gioco al piede di Ederson e Alisson, e non ha rivoluzionato il ruolo come Buffon o Neuer. Non è nemmeno sui livelli di Oblak e Ter Stegen, però è un ottimo portiere.

Togliendo quel prodigio della natura che risponde a cognome Donnarumma, Wojciech è di gran lunga il miglior interprete del campionato italiano. Per capacità di resistere sotto pressione, carriera e sicurezza, solo il milanista riesce a stargli davanti (di poco).

L’anno scorso è stato premiato come miglior portiere del campionato italiano, vincendo il primo premio individuale da quando è in Italia. Probabilmente ieri sera avrebbe meritato il secondo, ma è arcinoto che gli attaccanti si prendono sempre la copertina. Anche se per 89 minuti su 90 non sfiorano la palla, a loro basta un guizzo. A Wojciech invece ne sono serviti due, per confermarsi tra i migliori al mondo.

