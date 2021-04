Non solo bandite da Uefa e Fifa, ma anche dal campionato italiano. Questa è la richiesta di Atalanta, Hellas Verona e Cagliari nei confronti di Juve, Inter e Milan. A rivelarlo è l'edizione odierna di Repubblica. Le carte sono state scoperte durante il consiglio di Lega convocato d'urgenza domenica pomeriggio, in cui il presidente Dal Pino e l'ad De Siervo hanno messo sul piatto l'approvazione del Il terremoto Superlega ha ripercussioni anche nello scenario della Serie A.. Questa è la richiesta di Atalanta, Hellas Verona e Cagliari nei confronti di Juve, Inter e Milan. A rivelarlo è l'edizione odierna di. Le carte sono state scoperte durante il consiglio di Lega convocato d'urgenza domenica pomeriggio, in cui il presidente Dal Pino e l'ad De Siervo hanno messo sul piatto l'approvazione del documento congiunto della Uefa contro la formazione della Superlega

Il quotidiano romano spiega come le tre big abbiano già messo in conto una stagione densa di ricorsi e battaglie legali: al progetto lavorano da mesi, con un partner finanziario come JP Morgan per oltre 5 miliardi di euro. Le loro ragioni sono chiare ed esplicitate nei comunicati rilanciati nel corso della notte: la nuova competizione europea offrirà "le basi per il futuro dello sport che amiamo".

