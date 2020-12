Nel corso di un’intervista concessa a ‘Domenica Sport’ in onda su Radio Rai, il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato di un tema molto caldo per tanti tifosi in Italia, ovvero il pubblico negli stadi. Il presidente della FIGC si è detto possibilista: "Dipende molto dallo sviluppo e dall'evoluzione della pandemia, ma soprattutto dall'efficacia di questo vaccino che sta partendo ormai in tutta Europa. L'auspicio è quello di rivedere gli spettatori il prima possibile: al riguardo chiediamo pari trattamento e pari dignità tra le diverse categorie sociali. Quanto abbiamo perso in questo 2020? Tantissimo come FIGC ma il mio pensiero corre alle leghe e ai campionati, perché il botteghino era una delle voci più importanti dei nostri ricavi. Solo in Serie A si stimano perdite per 4-500 milioni di euro".