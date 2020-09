L'Atalanta ricomincia da dove aveva terminato. Pimpante, brillante, offensiva, concreta. La squadra di Gasperini mette da subito le cose in chiaro e conferma la proprio forza, di fronte a un Torino in costante difficoltá. Guidata da Muriel, Zapata e Gomez, la formazione bergamasca ha creato tanto, segnato un poker e concesso poco ai granata, ai quali non é bastato il solito grande Belotti. Bene la Dea, subito in forma campionato, ma la squadra di Giampaolo, che pare non aver ancora una sua identitá. Consapevolezza nerazzurra, dubbi granata.