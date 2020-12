Torino-Bologna, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 20 dicembre con fischio d'inizio alle ore 12.30. I granata di Giamapolo si presentano a questa sfida occupando il penultimo posto della classifica dopo 12 giornate con 6 punti, mentre gli emiliani di Mihajlovic sono tredicesimi a quota 13 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Serie A Le pagelle di Roma-Torino 3-1: Belotti a due facce 15 ORE FA

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Meité, Rincon, Linetty, Rodriguez; Lukic; Belotti. All. Giampaolo

Squalificati: Singo

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Murru, Verdi, Zaza

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hickey, Mbaye, Orsolini, Sansone, Santander, Schouten, Skorupski, Skov Olsen

Statistiche Opta

Negli ultimi otto confronti di Serie A tra Torino e Bologna non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila: tre vittorie granata, due emiliane e tre pareggi (tra cui quello dell’ultima sfida di agosto, 1-1).

Il Torino è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 14 sfide casalinghe col Bologna in Serie A (9V, 3N); in generale solo contro la Fiorentina (39) i granata contano più successi interni che con il Bologna nel torneo (32 al pari della Roma).

Il Torino ha segnato almeno un gol in 26 delle ultime 27 partite casalinghe di Serie A disputate contro il Bologna: fa eccezione lo 0-0 del gennaio 1980.

Il Torino non vince in casa da luglio contro il Genoa in campionato e ha raccolto appena tre punti (3N) nelle ultime otto partite interne di Serie A: non è mai arrivato nella sua storia a nove gare casalinghe di fila senza successi nel torneo.

Il Bologna ha incassato 10 gol a dicembre (in tre partite di campionato), almeno due più di qualsiasi altra squadra di Serie A in questo periodo.

Il Torino ha subito sette degli ultimi otto gol in casa nel corso del secondo tempo: da inizio novembre solo il Genoa (otto) ha subito più gol dei granata nelle seconde frazioni tra le mura amiche (sette appunto).

Il Bologna ha incassato 13 gol nel corso dei primi tempi di questo campionato (inclusi 10 degli ultimi 12): solo il Crotone (15) ha subito più reti nelle prime frazioni finora.

Sinisa Mihajlovic ha allenato il Torino per 57 partite di Serie A tra il 2016 e il 2018, ottenendo una media punti di 1.37 a match: nell’era Cairo nel massimo campionato solo Walter Mazzarri (1.51) ha registrato una media più altra tra gli allenatori granata.

Dopo aver segnato cinque gol nelle prime tre sfide di A contro il Bologna, l’attaccante del Torino Andrea Belotti non ha più trovato la rete contro gli emiliani nei successivi cinque confronti di campionato.

Musa Barrow ha sbagliato tre dei quattro rigori calciati nel corso delle ultime due stagioni (uno con la maglia dell’Atalanta, due con quella del Bologna, entrambi contro lo Spezia, in campionato e Coppa Italia).

Fantacalcio: i consigli per la 13a giornata di Serie A

Serie A La Roma aggancia la Juventus: 3-1 al Torino 16 ORE FA