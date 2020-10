Tra campo e mercato, passando per il futuro del club. Urbano Cairo mette tutte le cose in chiaro con le parole prununciate a margine della presentazione del libro di Gianluca Di Marzio "Grand Hotel Calciomercato". "Abbiamo fatto molte cose, siamo stati tra le pochissime squadre a fare investimenti, visti gli arrivi di Linetty, Rodriguez, Vojvoda e Murru. Stiamo ancora lavorando per completare la squadra in questo calciomercato difficile. Siamo in completa sintonia con il mister, tutto ciò che ha chiesto lo abbiamo preso, forse manca solo un tassello". Si parte dal mercato, dunque. "Andersen o Ramirez? Vediamo, ci sono anche altri nomi che potrebbero essere soluzioni interessanti". Niang? "Non lo prendiamo, è già stato in passato da noi".