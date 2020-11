Probabili formazioni

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Izzo, Zaza, Millico

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Vulic, Cigarini, Benali, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dragus, Molina, Riviere

Statistiche Opta

Il Torino è imbattuto in Serie A contro il Crotone, grazie a due successi (incluso il più recente nell’aprile 2018) e due pareggi.

Il Torino ha vinto solo due delle ultime otto partite di Serie A contro squadre neopromosse (dopo aver vinto cinque delle precedenti otto) - entrambe contro il Brescia nella scorsa stagione.

Il Torino ha trovato la rete in tutte le ultime 12 sfide interne di Serie A contro squadre provenienti dalla Serie B (30 reti nel parziale) - l'ultima occasione in cui non ha segnato in queste sfide risale al febbraio 2016, nello 0-0 contro il Carpi.

Il Torino ha perso le ultime quattro partite interne di Serie A (eguagliati i record negativi del 1956, 2007 e 2008): non è mai arrivato a cinque sconfitte casalinghe di fila nella competizione.

Il Crotone arriva da cinque sconfitte consecutive in trasferta di Serie A (tra la fine della stagione 2017/18 e quella attuale) - mai nella competizione i calabresi sono arrivati a sei di fila.

Il Crotone ha incassato finora 17 reti in questo campionato, al pari del Benevento: in precedenza solo quattro squadre neopromosse avevano incassato così tanti gol a questo punto del torneo nella storia della Serie A a girone unico (Sassuolo nel 2013/14, Ancona nel 1992/93, Venezia nel 1949/50 e Lucchese nel 1947/48).

Il Crotone subisce gol da 13 partite consecutive: è la seconda striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nella competizione, dopo quella del Bologna (39).

Andrea Belotti ha segnato il 67% dei gol del Torino contro il Crotone nel massimo campionato (sei su nove) - quella calabrese è la formazione contro cui il Gallo ha la miglior media gol a partita in Serie A (sei centri in tre sfide).

Simone Verdi ha realizzato una doppietta contro il Crotone in Serie A, nel novembre 2017 - il classe '92 del Torino non segna all'Olimpico Grande Torino in campionato dal febbraio 2020, contro la Sampdoria.

Simy ha segnato un gol in quattro sfide contro il Torino in Serie A, nell’aprile 2017 - l'attaccante ha realizzato il 50% delle reti del Crotone in questa Serie A.

