Di cose stravaganti sui social ne abbiamo viste, ma è sempre bello restare stupiti della sua smisurata potenzialità. Il complicato avvio di campionato del Torino – terzultimo con 7 punti in 13 giornate – ha scatenato l’ira dei tifosi che tramite Twitter hanno messo in piedi una sorta di bando per l’acquisizione della società, stanchi degli scarsi risultati ottenuti dalla presidenza Cairo.

I supporter granata hanno prima chiamato in causa Donald Trump, presidente uscente degli Stati Uniti e in cerca di occupazione. Poi l’attenzione si è spostato sui colossi austriaci di Red Bull, già alla guida delle formazioni di Lipsia, Salisburgo e New York oltre alle due scuderie di Formula Uno.

MISTER TRUMP, VUOLE COMPRARE IL TORINO?

La trattativa con il 45° presidente degli Stati Uniti è stata quella meno supportata dalla Curva Maratona. È partita dall’account di un tifoso che ha scritto una vera e propria lettera d’aiuto a Trump:

“Mister Trump: vuole comprare il Torino? Si tratta di una gloriosa società di calcio italiana, ma ora c’è un presidente che non va bene, uno che non mantiene le promesse, uno che non vuole investire. Ha distrutto la nostra storia, la nostra leggenda. Noi sogniamo nuovi orizzonti di gloria, vogliamo un nuovo presidente, noi vogliamo lei!”

RED BULL PER IL TORO

L’hashtag #RBTorino è finito tra le tendenze in poche ore, la suggestione – sempre partita dal tifo torinista – che vedrebbe la cessione del club da parte di Urbano Cairo in favore del colosso austriaco Red Bull sarebbe effettivamente vincente, dato che il logo del noto energy drink sposa quello della società, con il Toro come fattore comune di questo (per ora, mai dire mai) connubio virtuale.

Dal logo alle maglie di casa e da trasferta. Il popolo granata sembra disposto a tutto pur di attirare l’attenzione del gruppo Red Bull che, al limite tra il serio e il goliardico, manifesta la propria insoddisfazione per l’avvio di campionato difficile, dopo aver lottato per non retrocedere anche al termine dell’ultima stagione. Sicuramente sono queste il tipo di ‘proteste’ pacifiche che ci piacciono.











Giampaolo: "Il mio futuro? Vado avanti come un treno"

