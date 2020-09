Le parole di Iachini

Contento il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini dopo il successo contro il Torino: "Certi schemi li proviamo in settimana, chiedo sempre di attaccare l'area di rigore a tutti i miei centrocampisti, come Castrovilli, che secondo me è cresciuto molto sotto ogni punto di vista. La vittoria è statameritata, nel primo tempo potevamo segnare e nella ripresa fare qualche gol in più. Ora integriamo i nuovi giocatori nel nostro gioco, lavoriamo per fare un gioco piacevole che tolga soddisfazioni a noi, tifosi e presidente, cercando di vincere più partite possibili rimanendo nella parte sinistra della classifica con continuità. Noi non siamo una sorpresa, lo scorso anno dopo la ripresa a tratti eravamo la difesa migliore del campionato. Siamo sulla strada giusta".

Giampaolo amaro

Ha parlato a Sky il tecnico del Torino Marco Giampaolo: "Il Torino ha secondo me fatto un buon primo tempo fino a quando abbiamo avuto lucidità e birra nelle gambe, poi nella seconda parte della gara siamo calati, lasciando campo e rischiando di più. Questo me lo immaginavo, la mia preoccupazione era la durata della squadra, abbiamo fatto solo tre amichevoli e non abbiamo potuto mettere minuti nelle gambe. Oltre a questo bisogna dire che siamo in costruzione, ma comunque la squadra non ha lesinato energie, mettendo in pratica delle cose su cui stavamo lavorando e finché la condizione lo ha permesso siamo stati in partita". Sul regista: "Rincon è un professionista serio, uno dei leader della mia squadra e non è l'unico. Quello è un ruolo che lui secondo me può fare, non è un grande play palleggiatore ma credo di avere delle buone garanzie da lui. Quella del regista non è comunque la priorità".

Devo capire qual è la forza della squadra che va ricostruita anche nell'autostima dopo una stagione in cui si sono perse venti partite

Ma non menziona quale: "Chiedetelo a Vagnati, mi confronto con lui tutti i giorni e con il presidente. Cerchiamo di portare avanti le nostre idee che siano funzionali al nostro gioco. Serve molto lavoro, poi quando arriverà la condizione fisica faremo delle valutazioni diverse". E prosegue: "Io devo capire qual è la forza della squadra che va ricostruita anche nell'autostima dopo una stagione in cui si sono perse venti partite. Io sono qui per cercare di capire tante cose, i calciatori mi danno massima disponibilità e di questo sono contento. Ho detto alla mia squadra, nell'intervallo, che ci si può difendere anche tenendo la palla, ma quando perdi luciditià e anche la convinzione, si commettono degli errori e non si riesce a gestire i momenti di difficoltà". Su Verdi e Berenguer: "Verdi secondo me è un giocatore molto forte, in questi mesi ha accusato dei problemi e ho provato Berenguer, secondo me può giocare in quel ruolo, ha qualità ed è bravo a stare nel traffico, in quel ruolo siamo coperti".

La breve parabola di Marco Giampaolo al Milan: dal 'testa alta e giocare' all'esonero

La gioia di Commisso

A Castrovilli ho detto che non va via... Leggo troppe cose che non esistono sui giornali, e rimane con noi. Gli avevamo detto che doveva segnare, e oggi l'ha fatto

Potete arrivare tra le prime sette?

"Ho detto che la Fiorentina è più forte dell'anno passato, non mettetemi certe parole in bocca. Se facciamo meglio dell'anno scorso, sarà una buona stagione per noi. L'anno passato la prima partita che ho visto vincere al Franchi in Serie A è stata a gennaio, oggi invece abbiamo vinto, siamo primi perché nessuno ha giocato ed è anche la millesima vittoria al Franchi".

Chiesa rimarrà?

"Fino ad oggi sì. Ma parliamo della partita... Ho detto che non abbiamo bisogno di un centravanti, oggi ci mancavano anche Pezzella e Amrabat. Bravo anche Sirigu, ha fatto una bellissima partita. Dei nostri mi è piaciuto Biraghi, Duncan e Milenkovic. La forza di questa squadra è la difesa e, con i nuovi arrivi, anche il centrocampo".

Soddisfatto dell'interpretazione offensiva di Iachini?

"Sì, siamo stati fortunati. Ci hanno tolto un paio di palloni che erano già fatti... Iachini ha la mia fiducia, quando uno fa bene è giusto che gli venga riconosciuto. Ha fatto un grandissimo lavoro, e quest'anno deve fare meglio".

Reputa sleale l'indebitamento di tanti grandi club?

"Qui in Italia i debiti sono una malattia, mentre se non li avessi fatti io non sarei arrivato fino a questo punto. In aziende pubbliche si fanno molti debiti, ma per mia decisione fino ad oggi li facciamo in America e portiamo il cash in Italia, perché ce n'è bisogno. Se poi me li fanno anche spendere... Spero che il centro sportivo si faccia".

"No, non rispondo.. Fate sempre gli stessi discorsi, lasciateci lavorare. La nostra squadra è formata, se avremo occasioni prenderemo qualcun altro ma sono contento e vediamo cosa succede nelle prossime due settimane".

Il cash potrebbe aiutarvi sul mercato...

"Questa squadra è stata formata a gennaio perché, dico la verità, mi era presa una grande paura dopo Montella. Pensavamo di retrocedere. Ora abbiamo dei nuovi che mi sono piaciuti, anche Borja Valero è entrato bene".

Commisso: "Per lo stadio non sono i soldi il problema, ma voglio farlo subito"

