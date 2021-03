Un Toro con l'acqua alla gola che ha bisogno di punti per abbandonare la zona retrocessione e un'Inter che veleggia sicura al comando della classifica e ha la possibilità, in attesa di conoscere il risultato di Milan-Napoli , di portarsi momentaneamnte a +9 sui rossoneri. Sono questi i temi caldi di Torino-Inter, match valido per la 27esima giornata di Serie A in programma domenica 14 marzo allo stadio Olimpico Grande Torino con calcio d'inizio alle ore 15. Il match d'andata giocato a San Siro il 22 novembre scorso si concluse 4-2 per i nerazzurri, protagonisti di una super rimonta (al 62' i granata vincevano 2-0). Favorevole all'Inter anche l'ultimo precedente a Torino: la scorsa stagione finì 3-0 con reti di Lautaro Martinez, De Vrij e Lukaku . Vediamo le scelte di formazione di Davide Nicola e Antonio Conte.