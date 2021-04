Torino-Juventus, match della 29a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 2-2. Vantaggio iniziale di Chiesa, pareggio di Sanabria, che ad inizio ripresa sfrutta l'errore grave di Kulusevski e segna anche la sua personale doppietta. Nel finale rete di Ronaldo e palo di Bentancur. Pareggia ancora la Juve di Pirlo, che nel complesso non convince. Poco coordinata, spesso messa male, prevedibile e ben contrastata da un Torino generoso. Buon punto in ottica salvezza per i granata.

Il tabellino di Torino-Juventus 2-2 (primo tempo 1-1)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Ansaldi, Rincon (Dal 65' Lukic), Mandragora, Vojvoda; Verdi (Dal 87' Baselli); Belotti (Dal 72' Zaza), Sanabria. All. Nicola

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (Dal 87' Rabiot); Kulusevski (Dal 72' Ramsey), Danilo (Dal 72' Bernardeschi), Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Gol: 13' Chiesa (J), 27' e 46' Sanabria (T), 80' Ronaldo (J)

Assist: Morata, Chiellini

Ammoniti: Ansaldi, Rincon, Cuadrado, Sanabria, Bernardeschi

La cronaca in 13 momenti chiave

2' - Subito grande chance per la Juventus. CHIESA dentro per MORATA, che col mancino prova, ma SIRIGU sventa.

4' - Altra grande occasione per la Juventus. Cambio di Cuadrado, stacco sul secondo palo di RONALDO: sponda per CHIESA, che peró si coordina male e calcia alto.

6' - Risponde il Torino. Ansaldi va via a sinistra, appoggia a MANDRAGORA, che incrocia il diagonale col mancino. Palla fuori di un soffio.

13' - CHIESA! GOL! 0-1 Juventus! Che bel gol! Scambia con Morata, anticipa e supera in velocitá due difensori del Torino e col sinistro buca Sirigu.

27' - GOL! 1-1 Torino! Tiro da fuori di Mandragora, Szczesny respinge male e lascia lí il pallone, arriva di testa Sanabria e insacca.

43' - SIRIGU! Respinge sicuro sul colpo di testa a centro area di MORATA: gran cross di Cuadrado qui.

46' - GOL! ANCORA SANABRIA. 2-1 Torino! Ma cosa combina la Juventus? Kulusevski sbaglia un passaggio arretrato, il paraguaiano lo intercetta e batte Szczesny con un mancino sul primo palo. Ancora male il polacco.

53' - MIRACOLO DI SIRIGU! Cross col mancino da destra di Kulusevski e colpo di testa splendido di Ronaldo. Gran riflesso di Sirigu.

76' - Occasione Juventus. Cross di Alex Sandro, la palla arriva dal lato opposto a Cuadrado, che crossa teso ma RONALDO mette alto.

80' - GOL! 2-2 Juventus. Cross di Bernardeschi, sponda di Chiellini e gol di testa di Ronaldo. Era stato fischiato fuorigioco, ma il VAR ha verificato. Tutto buono.

83' - PALO DI BENTANCUR! Rasoiata da fuori area, forse Sirigu tocca, palla sul palo. Juventus che spinge a testa bassa.

89' - Miracolo di SZCZESNY! Stavolta super. Cross da destra di Vojvoda, stacco perfetto di Sanabria e gran volo del polacco.

93' - ANCORA SZCZESNY! Altra gran parata! Stavolta sulla punizione di BASELLI. Era diretta all'incrocio.

La statistica

Antonio Sanabria è il primo giocatore del #Torino a realizzare una marcatura multipla nel "Derby della Mole" in Serie A da Marco Ferrante nel 2000.

MVP

Antonio SANABRIA - Alla prima palla buona insacca di testa. Sta bene, é in fiducia e si vede. Ad inizio ripresa trova anche la doppietta: facile scartare il doppio regalo Szczesny-Kulusevski. Quattro gol in sei partite.

Fantacalcio

PROMOSSO - Federico CHIESA - Come al solito il migliore della Juventus. Segna un gran gol nel primo tempo, impegna Sirigu, ci prova di continuo. Ultimo ad arrendersi, ma non é una novitá.

BOCCIATO - Dejan KULUSEVSKI - A destra, con compiti non ben chiari. A volte ostacola Cuadrado, non riesce ad entrare dentro il campo, non trova mai lo spunto buono. Poi regala la palla a Sanabria per il 2-1. Incomprensibile.

