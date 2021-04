Fabio Paratici commenta Poche parole, ma chiare. Nel pre-partita di Torino-Juventus, il ds bianconerocommenta il caso Arthur, Dybala e McKennie . Come è noto, i tre non sono stati convocati per il derby, poiché hanno preso parte ad una festa organizzata a casa del centrocampista statunitense, contravvenendo a tutte le regole imposte per limitare la diffusione del Covid.

"Esclusioni? Di questo argomento ha parlato anche Pirlo in conferenza ieri: hanno sbagliato, hanno pagato con una multa pecuniaria, poi deciderà il mister quando farli rientrare, sempre supportato da noi, dalla società".

Sul futuro del progetto Juve

"Non andrei a pensare a questa estate, giochiamo una partita per volta, ne abbiamo tre in questa settimana. Vedremo, le considerazioni sui giocatori si fanno sempre, anche nelle altre stagioni quando abbiamo vinto".

