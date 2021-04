Torino-Napoli, match della 33a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 0-2. Decisivi i gol nel primo tempo di Bakayoko e Osimhen. Azzurri al momento alla pari della Juventus: successo fondamentale in ottica Champions. Brutto ko per i granata, dominati per gran parte del match e sconfitti. Pali colpiti da Zielinski e Insigne, il risultato avrebbe anche potuto essere piú rotondo.

Il tabellino di Torino-Napoli 0-2 (primo tempo 0-2)

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (Dal 57' Buongiorno), Bremer; Singo (Dal 71' Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Ansaldi (Dal 85' Baselli); Verdi (Dal 57' Linetty); Sanabria, Belotti (Dal 71' Zaza). All. Nicola

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko (Dal 85' Ruiz); Politano (Dal 59' Lozano), Zielinski (Dal 59' Mertens), Insigne (Dal 85' Elmas); Osimhen (Dal 80' Petagna). All. Gattuso

Arbitro: Irrati di Pistoia

Gol: 11' Bakayoko (N), 13' Osimhen (N)

Assist: nessuno

Ammoniti: Verdi, Osimhen

Espulsi: Mandragora (T) all'86' per doppia ammonizione.

Bakayoko esulta dopo il gol in Torino-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

11' - BAKAYOKO! GOL! 0-1 Napoli! Riceve palla il centrale, controlla, salta Rincon e spara dal limite un diagonale all'angolino. Gran bel gol!

13' - GOL! 0-2 NAPOLI! Tremendo. Nkoulou perde palla, recupera Osimhen, SI INVOLA, e poi entra in area, viene contrastato da Bremer, vince il rimpallo. Palla che supera Sirigu e si insacca. GOL DI OSIMHEN.

32' - Grande occasione per il NAPOLI. Zielinski lancia lungo per POLITANO, che accelerera, si accentra e calcia col suo mancino rasoterra. Palla leggermente deviata e che sfiora il palo.

39' - PALO DI ZIELINSKI! Tiro del polacco, che si accentra e spara col destro. PALO INTERNO. Vicino al 3-0 il Napoli.

49' - Politano perde palla, ANSALDI se ne va, salta Rrahmani e spara col sinistro. Gran parata col piede di MERET.

60' - PALO DI INSIGNE. Gran movimento col destro a giro, palo pieno, poi LOZANO é in fuorigioco.

80' - Panico in area granata. Mertens dentro per OSIMHEN, che scivola e poi viene stoppato da Sirigu.

MVP del match

Tiémoué BAKAYOKO - Il gol è una perla, per preparazione e conclusione. In mezzo domina, fisicamente e mentalmente.

Fantacalcio

Promosso - Victor OSIMHEN - Subito in gol. In campo aperto puó sfruttare le sue doti da velocista. Pericoloso e in ripresa.

Bocciato - Antonio SANABRIA - Un fantasma. Anticipato, fermato, senza acuti. 90 minuti di nulla.

La statistica

Il Napoli ha trovato il gol per 21 partite consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo una striscia di 21 nel 1930 e una di 24 nel 1975 (Opta).

