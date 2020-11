Piove sul bagnato in casa Torino. Dopo l'ennesima sconfitta in campionato che ha bloccato i granata al penultimo posto, per Giampaolo è arrivata un'altra brutissima notizia. Andrea Belotti, il gallo, salterà quasi sicuramente il recupero di mercoledì contro il Genoa per colpa di un trauma contusivo al ginocchio destro.

"Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della partita infrasettimanale di mercoledì 4 novembre, a Marassi contro il Genoa, recupero della terza giornata di campionato. Il tecnico Giampaolo ha fatto svolgere una sessione defaticante, in piscina, per i giocatori impegnati ieri pomeriggio e una seduta tecnica ai calciatori che non sono scesi in campo contro la Lazio. Programma personalizzato per Izzo (post trauma contusivo al ginocchio) e terapie per Belotti. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura e poi la partenza per il ritiro prepartita di Genova".