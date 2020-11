Torino-Sampdoria, match della 9ª giornata di Serie A, termina 2-2: vantaggio di Belotti nel primo tempo, rimonta blucerchiata con Candreva e Quagliarella e pareggio definitivo di Meité. Buona prestazione dei granata, gli ospiti steccano il primo tempo ma con quattro cambi all'intervallo cambiano la partita. Gli uomini di Giampalo muovono una classifica preoccupante, la Samp ritrova punti dopo tre sconfitte consecutive (due in campionato e una in Coppa Italia). Diamo i voti ai protagonisti del match.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6 – Non viene chiamato mai in causa: gli unici pericoli reali sono i due gol della Samp, in cui però può poco.

BREMER 6 – Bene nel primo tempo, un po' in calo nella ripresa. Sempre puntuale di testa e in avvio di partita trova qualche cambio di gioco interessante.

LYANCO 6,5 – Ottima prestazione da parte del centrale del Toro, che si distingue per molti anticipi puliti e puntuali. Comanda bene la retroguardia granata

Ricardo RODRIGUEZ 5 – Non prende mai l’iniziativa. Nell’impostazione da dietro a tre torna sempre da Lyanco senza azzardare la giocata. E così facendo, fa il gioco della Samp. (Dal 71’ Nicola MURRU 6 - Offre una buona spinta nel finale, con il Toro che cerca il successo).

Wilfried SINGO 6,5 – Il gol di Belotti parte da una sua azione personale ed è intraprendente, con diverse iniziative che spaccano in due la Samp. Un po' meno presente nella ripresa.

L'esultanza dei giocatori del Torino - Torino-Sampdoria Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Soualiho MEITE 7 – Il suo gol di testa è pesantissimo. Ma nella sua prestazione non c'è solo la rete: i suoi strappi sono efficaci e appena prima del gol impegna Audero nell'azione che porta al corner del pareggio.

Tomas RINCON 6 – Ha la sfortuna di prendere parte al gol di Candreva con un rimpallo che manda in porta l'avversario. Comunque gioca la solita partita di sacrificio in copertura.

Karol LINETTY 5,5 – Inizia bene tra le linee e sembra poter essere un fattore, ma sbaglia le giocate decisive negli ultimi metri.

Cristian ANSALDI 6,5 – Nel primo tempo è un fattore, sia davanti che dietro: mette in area diversi palloni interessanti e salva su Candreva. Cala nella ripresa. (Dal 70’ Simone VERDI 6 - Non è ancora il giocatore che determina, però entra bene: assist per il gol di Meité e una conclusione pericolosa che si perde sul fondo).

Andrea BELOTTI 7 – Il cuore del capitano, come sempre. Il Gallo segna il gol del vantaggio del Toro dopo la rete annullata per fuorigioco, si batte fino alla fine e manda anche in porta i compagni.

Simone ZAZA 5,5 – Stecca. Nelle fasi spoche di partita viene fuori, ma quando c'è da essere incisivo sotto porta o preciso nelle sponde, sbaglia.

All. Francesco CONTI 6 – Il Torino gioca la partita che deve giocare ma si scioglie come neve al sole dopo l'intervallo. Ma la reazione dopo il 2-1 è un buon segnale.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 7 – Miracoloso nel finale. Dopo il 2-2 il Torino attacca a testa bassa a caccia dei tre punti ma deve sbattere sul portiere della Samp, autore di diversi interventi decisivi.

Bartosz BERESZYNSKI 6 – Viene poco chiamato in causa e riesce sempre a farsi trovare pronto. Ma potrebbe farsi vedere di più in fase di spinta.

Maya YOSHIDA 6 – Non sfigura: in chiusura è attento e compie qualche buon intervento nel gioco aereo. (Dal 46’ Lorenzo TONELLI 5,5 - Entra e dopo pochi minuti rimedia il giallo: non è un fattore).

Alex FERRARI 6,5 – Qualche volta è un po' ruvido, ma fa sempre quello per cui viene schierato in campo. La sua prestazione è essenziale ma esente da sbavature.

Tommaso AUGELLO 5,5 – Bene in spinta, ma soffre tremendamente Singo. E se lo perde in occasione del vantaggio del Toro, fermandosi convinto che il pallone sia uscito.

Antonio CANDEVA 7 – Nello sviluppo della manvora parte da posizione più accentrata, così da essere nel vivo del gioco. Nel primo tempo si fa sfuggire qualche occasione, ma nella ripresa è decisivo: gol e assist al bacio per Quagliarella.

Torino-Sampdoria Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Morten THORSBY 6 – Non eccelle particolarmente, però è una presenza che mette fastidio al centrocampo del Torino.

Albin EKDAL 5,5 – Qualche buon anticipo a spezzare i contropiedi del Torino, ma per il resto sembra un corpo assente. (Dal 46’ Adrien SILVA 6 - Contribuice a dare la scossa in avvio di primo tempo, anche se il suo impatto non dura a lungo)

Jakub JANKTO 5,5 – Qualche buona giocata, come il pallone a rimorchio per Candreva. Ma troppo spesso sparisce dalla partita. (Dal 46’ Mikkel DAMSGAARD 6,5 - Qualità e personalità: è uno dei segreti della rimonta sfiorata dalla Samp).

Valerio VERRE 5 – Non riesce a farsi coinvolgere nella manovra e sbaglia qualche passaggio chiave negli ultimi 15 metri. (Dal 46’ Manolo GABBIADINI 5,5 - Leggermente meglio di Verre, ma anche lui non riesce a incidere negli ultimi metri).

Fabio QUAGLIARELLA 6,5 – Il gol è di pregevole fattura, con la conclusione al volo su palla alta da dietro che può riuscire a pochissimi. Nel resto del match va un po' a sprazzi. (Dal 83' Gaston RAMIREZ S.V.)

All. Paolo BENETTI 6 - Brutto approccio della Sampdoria, ma la scossa che arriva all'intervallo è importante.

