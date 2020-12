Il Torino di Marco Giampaolo continua nel suo infinito momento di crisi, terzo successo di fila per i friulani di Gotti. Torino-Udinese, match della 11a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 2-3. I marcatori: Pussetto, De Paul, Belotti, Bonazzoli e Nestorovski. Gara arbitrata da Massa di Imperia, il Torino di Marco Giampaolo in virtù di questo risultato resta ancora in zona pericolante (solo 6 punti) mentre l'Udinese di mister Gotti muove la classifica e sale a 13 punti. Gara vibrante e decisa tra il 67' e il 69' della ripresa: dopo che Belotti e Bonazzoli avevano rimesso in paritá il match, Nestorovski ha subito trovato la rete del 2-3, che non é piú cambiato. Sempre piú in discussione la panchina di Giampaolo.