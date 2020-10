Roma, Crotone, Verona. Tre pareggi e, soprattutto, tre indizi. La Juventus di Andrea Pirlo è ancora indietro come squadra e già indietro in classifica. Siamo alla quinta e, con il tavolino del Napoli in bilico, proprio il massimo non è.

Sospesa fra Dinamo e Barcellona, Madama ha ribadito quanto in campionato le sia difficile, senza Cristiano e senza schiaffi, domare i propri limiti e, quando capitano, gli episodi. Il Verona di Ivan Juric è una piccola Atalanta e per un’ora, finché ha avuto un centravanti, è stato aggressivo, geometrico, rotondo. Ha sofferto, ha rischiato, ha costretto gli avversari a rincorrerlo. Andrea Favilli aveva sostituito Nikola Kalinic, la boa. Plastico il gol dell’ex juventino, su chicca di Mattia Zaccagni (grande, non meno di Matteo Lovato, classe 2000). Poi è uscito, stirato. E allora, catenaccione. Ma solo da allora (62’).

Se consideriamo le traverse di Juan Cuadrado e Paulo Dybala, i centimetri che hanno spogliato Alvaro Morata di un altro gol, e che gol, le parate di Marco Silvestri (non impossibili, comunque) e l’ultima mezz’ora, Pirlo può recriminare. Occhio, però: è l’ennesima prestazione con più ombre che luci, anche se leggermente più vivace di Crotone (ci voleva poco); è l’ennesima rimonta dovuta all’impatto molle e alla resilienza dei rivali, prima che al destino cinico e baro.

Terzo pari in rimonta per la Juventus di Pirlo in 6 gare ufficiali

27/9 (2^giornata) Roma-Juve 2-2 17/10 (4^ giornata) Crotone-Juve 1-1 25/10 (5^ giornata) Juve-Verona 1-1

Il pareggio l’ha firmato Dejan Kulusevski. Era uscito per turnover ed entrato, per disperazione, al posto di Federico Bernardeschi, il solito fumo. Ha portato dribbling, freschezza, un briciolo di quel caos non più calmo che serviva. E’ cresciuto Dybala, che titolare non era da una vita. Non mi sono dispiaciuti Cuadrado e Danilo. Il nuovo mister non ha ancora trovato la quadra. E dal momento che l’età stringe, i muscoli della vecchia guardia continuano a saltare: dopo Giorgio Chiellini a Kiev, ecco Leonardo Bonucci. Che Pirlo - per un tempo, almeno - aveva avanzato addirittura a centrocampo, tonnara nella quale tutti marcavano tutti, per cercare sfoghi alternativi al giro palla di Arthur, alle sgommate polverose di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Oltre al risultato la Juventus non può essere troppo tranquilla per l'infortunio di Bonucci, Getty Images Credit Foto Getty Images

Proprio la terra di mezzo rimane lo snodo cruciale. La Juventus difende con il 4-4-2 e attacca con il 3-4-1-2 o 3-4-3. Urge la scintilla che non arriva, il lancio con cui Miralem Pjanic sorvolava le trincee. E quando sarà pronto il marziano? "Questo" Morata non si discute, neppure il Dybala della ripresa. Sua Maestà disse a Maurizio Sacchi che centravanti, lui, mai e poi mai. E allora? Un 3-4-1-2 con Kulusevski e Federico Chiesa esterni, l’Omarino dietro l’ex coppia Real mi sembra, oggettivamente, un azzardo. Specialmente in rapporto ai problemi immanenti della cerniera difensiva: con Matthijs De Ligt, Chiellini e Bonucci fuori, non restano che Merih Demiral e Danilo (in progresso).

Era in maglia rosa, la Juventus. Un paradosso cromatico. Aspettando Milan-Roma, Inter e Napoli hanno vinto. Madama no. E mercoledì c’è Leo Messi. Coppa dei Campioni e, pensando a "Cierre", coppa dei tamponi.

Pirlo: "Troppo rinunciatari, non mi è piaciuto"

