Il Trofeo Gamper va al Barcellona. Nel giorno più triste, quello delle lacrime di Leo Messi e di tutti coloro che si sono goduti le sue gesta per più di quindici anni, la squadra di Koeman batte per 3-0 la Juventus e regala un sorriso alla propria gente. Risultato troppo pesante, perché in realtà la Juve per buona parte della gara crea, calcia più volte in porta, ma trova un muro chiamato Neto (lui, l'ex) e non segna neppure una volta. Il Barça, invece, è letale: trova il vantaggio con Depay dopo pochi minuti, il raddoppio nella ripresa con Braithwaite (papera di Perin) e addirittura il tris a recupero inoltrato con una gemma di Riqui Puig. Spezzoni di partita per i reduci dell'Europeo, da Cristiano Ronaldo a Morata passando per Bernardeschi, Chiesa e la coppia Bonucci-Chiellini. E risultato che, naturalmente, conta quel conta, ovvero non troppo. Sabato prossimo altro test interessante, questa volta tutto italiano, contro l'Atalanta. E poi sarà il momento di far davvero sul serio.