Probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becão, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Braaf, Deulofeu, Jajalo, Nestorovski, Pussetto

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dominguez, Hickey, Medel, Santander

Statistiche Opta

L’Udinese ha perso solo una delle ultime sette sfide contro il Bologna in Serie A (4V, 2N), 1-2 nel settembre 2018.

L’Udinese ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro il Bologna in campionato, l’ultima volta che ha infilato almeno cinque successi interni di fila contro un’avversaria in Serie A risale al gennaio 2013 contro il Siena (sei in quel caso).

L’Udinese ha perso le ultime quattro partite alla Dacia Arena in campionato, solo tre volte nella sua storia in Serie A ha registrato una striscia più lunga di sconfitte interne: nel 2018, nel 2015 e nel 1961 (sempre sei).

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (2N, 3P): successo per 4-1 contro lo Spezia il 18 aprile.

A partire dalla ripresa della Serie A lo scorso giugno, nessuna squadra è rimasta a secco di gol in più trasferte del Bologna in campionato: 10, alla pari del Genoa.

Il Bologna è la squadra con la miglior percentuale di tiri nello specchio (50.8%) in questo campionato, dall’altra parte solo Cagliari e Benevento hanno fatto peggio dell’Udinese (43%) in questa graduatoria.

L’Udinese ha subito 11 gol su rigore in questo campionato: da quando Opta raccoglie il dato (dal 1994/95), solo la Reggiana nel 1996/97 (12) ha incassato più reti dagli 11 metri in una singola stagione di Serie A.

Rodrigo de Paul è uno dei soli tre centrocampisti con almeno otto gol e otto assist in questa stagione di Serie A, insieme a Henrikh Mkhitaryan e Sergej Milinkovic-Savic. Solo nel 2018/19 (17) il fantasista dell’Udinese ha preso parte a più gol in un singolo campionato di Serie A (16 nel 2020/21: 8 reti + 8 assist).

Stefano Okaka dell’Udinese ha segnato in entrambe le ultime sfide contro il Bologna in campionato, il classe ’89 non ha mai trovato il gol in tre match consecutivi contro una singola avversaria in Serie A.

Rodrigo Palacio, reduce dalla sua prima tripletta in Serie A, ha segnato cinque reti contro l’Udinese in campionato. L’attaccante del Bologna non trova il gol in due match di fila in Serie A da maggio 2015 con la maglia dell’Inter.

