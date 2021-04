Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Llorente. All. Gotti

Squalificati: De Paul

Serie A Cagliari-Parma 4-3, pagelle: Nainggolan top, Rugani stecca 17/04/2021 A 21:29

Indisponibili: Deulofeu, Jajalo, Pussetto

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cragno, Rog, Tramoni

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque gare contro il Cagliari in Serie A (1N), dopo aver perso quattro delle precedenti cinque sfide contro i sardi (1V).

L’Udinese ha realizzato 47 gol casalinghi in totale contro il Cagliari in Serie A, di cui 35 a partire dal 2000: nel periodo solo contro il Parma (36) i friulani hanno segnato più reti in casa nel massimo campionato.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte in Serie A (3N, 8P), restando a secco di gol nella metà delle occasioni nel parziale, inclusa la più recente (1-0 vs Inter).

L’Udinese non ha vinto alcuna delle ultime 13 gare di campionato di mercoledì (5N, 8P), tra le squadre di questa Serie A solo il Bologna (16 partite) attende un successo da più tempo in questo giorno della settimana nella competizione.

L'Udinese ha perso solo una delle ultime otto sfide di Serie A contro formazioni che ad inizio giornata occupavano gli ultimi tre posti in classifica (4V, 3N).

Con le tre reti incassate contro il Parma nell'ultimo turno, il Cagliari ha ora subito 54 gol in 31 partite di Serie A: solo due volte i sardi hanno fatto peggio a questo punto della competizione (61 nel 2014/15 e 62 nel 2016/17).

Mancherà per squalifica Rodrigo De Paul, che ha partecipato attivamente a sei degli ultimi nove gol segnati dall’Udinese in Serie A (tre reti e tre assist).

Gastón Pereiro ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist), nelle ultime quattro presenze in Serie A, aveva segnato una sola rete (non fornendo alcun assist) nelle sue prime 20 partite nella competizione.

Fernando Llorente dell’Udinese ha segnato quattro gol in quattro sfide contro il Cagliari in Serie A - il suo bersaglio preferito nel torneo - inclusa la sua prima doppietta nella competizione (gennaio 2014).

Dopo aver segnato due gol nelle prime due sfide contro l’Udinese in Serie A, João Pedro del Cagliari ha realizzato solo due reti nelle successive sette presenze contro i friulani in campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A

Serie A Cerri affonda il Parma: il Cagliari vince 4-3 in extremis 17/04/2021 A 18:29